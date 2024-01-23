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В Бурятии днём 22 градуса мороза

В Бурятии днём 22 градуса мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по переменная облачность, преимущественно без осадков, по крайнему северу местами небольшой снег. Ветер юго-западный, с переходом по северной половине на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -8,-13.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днём 17-19 градусов мороза.
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