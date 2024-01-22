В Иркутской области утверждён порядок предоставления соцвыплаты врачам на жильё

В бюджете региона на эти цели предусмотрено 56 миллионов рублей
В Иркутской области утвердили порядок предоставления социальной выплаты медицинским работникам на приобретение или строительство жилья в 2024 году. Претендовать на меру соцподдержки смогут определенные категории врачей и средних медработников, утверждённые региональным министерством здравоохранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра Алексей Шелехов.
В перечень вошли работники медучреждений, в которых остро стоит вопрос нехватки квалифицированных специалистов. Выплату могут получить медработники из Братского, Тайшетского, Заларинского, Нижнеилимского, Качугского, Балаганского, Киренского районов, городов Усть-Кут, Иркутск и Братск.
Весь перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение специальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений размещён на официальном сайте министерства здравоохранения.
− Данный перечень составлен исходя из потребностей медучреждений региона в квалифицированных кадрах. Перечень планируется ежегодно обновлять и расширять список медицинских кадров, имеющих право на получения соцвыплаты, - подчеркнул Алексей Шелехов.
Напомним, выплата медработникам на приобретение или строительство жилья – одна из мер соцподержки, действующих с 1 января 2024 года. В соответствии с указом, размер социальной выплаты для врачей составит миллион рублей, для средних медицинских работников – 500 тысяч. В бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 56 миллионов рублей. Средства можно будет направить на приобретение или строительство жилья, в частности на оплату первоначального взноса, погашение основного долга или уплату процентов по ипотеке.
Для получения новой меры соцподдержки медицинским работникам, чья медицинская организация и должность включена в перечень, необходимо обратиться в министерство здравоохранения области до 1 ноября 2024 года.
- Помимо выплат на жильё, в регионе с 2024 года начнут действовать и другие новые региональные механизмы поддержки, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Медработники региона, отработав от 5 до 10 лет в государственных медицинских организациях области, смогут безвозмездно получить в собственность жилые помещения из спецфонда региона. Медработники прибывшие на работу в города с населением от 50 до 100 тысяч населения смогут получить от одного до двух миллионов рублей. Прибывшие на работу в города с населением до 50 тысяч человек, расположенные в местностях, приравнённых к районам Крайнего Севера, врачи начнут получать выплату в размере одного миллиона рублей, а средние медицинские работники – полмиллиона рублей. На эти выплаты в бюджете региона предусмотрено ещё 86,5 миллионов рублей.
В Иркутской области утверждён порядок предоставления соцвыплаты врачам на жильё
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