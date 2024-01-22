В Бурятии сельчан терроризируют кусачие собаки

Напавших на школьника псов пообещали переловить
Жители Тарбагатайского района жалуются на животных, оккупировавших улицы райцентра. Снимок с ними разместили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
- На территории райпо развелись собаки. Уже кусали школьника. Что делать, к кому обратиться? – вопрошают сельчане.
Ситуацию прокомментировал замглавы районной администрации по сельскому хозяйству Сергей Миронов. Он заверил, что на это неделе четвероногих отловят. «Узнавали – этих собак сами жители подкармливают», – подчеркнул Миронов.
Они разворачиваются на 360 градусов
Напавших на школьника псов пообещали переловить
Они заменят устаревшее оборудование
Против модульного санузла на пешеходной улице неожиданно взбунтовались
Лучшим вручили ключи от новых служебных автомобилей
Школе ищут нового подрядчика
Её постепенно освобождают от снега
Дохлую птицу там обнаружили местные жители
По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры
Взаимодействие идёт «активно»
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Для этого нужно получить специальный пропуск
Населённому пункту пока ничего не угрожает
Энергетики не ответили вовремя на запрос