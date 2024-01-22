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В Улан-Удэ усиленно чистят разваливающуюся «туалетную» плитку

В Улан-Удэ усиленно чистят разваливающуюся «туалетную» плитку
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Её постепенно освобождают от снега

В столице Бурятии от снега чистят откосы у путепровода на Элеваторе, со стороны улицы Борсоева. Сотрудники комбината по благоустройству приступили к работам в понедельник, 22 января. Как пояснил директор КБУ Игорь Мункуев, привести всё в порядок нужно до наступления тепла.

- Чтобы при таянии снега избежать подтопления пешеходной и проезжей части, – отметил он. – Объём работы большой, поэтому очищать начали уже сейчас.

После того снег с откосов спустят, уборщики территорий сформируют валы на прибордюрной части дороги. Мини-погрузчики с самосвалами вывезут весь собранный снег в специальные места для временного складирования. 

На минувшей неделе коммунальщики частично очистили склоны  под путепроводом возле дорожной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева и проспекта 50-летия Октября.


Плитку на этих откосах в народе давно прозвали «туалетной». Власти собираются заменить её уже несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.

На выбор предложили сразу несколько эскизов – покрытие цветными бетонными модулями, искусственным газоном, установку вертикальных конструкций между тротуарами и откосами или же шумозащитных экранов. Большинство проголосовавших (79%) остановились на первом варианте.

По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – отмечал он.

В декабре того же года в администрации определились с подрядчиком, который займётся разработкой технической документации по ремонту откосов. Им стало ООО «Проектрегион 03». Цена контракта составила 3 миллиона 800 тысяч рублей. Плитку обещают заменить уже в этом году.
благоустройство снег

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