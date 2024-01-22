В Улан-Удэ усиленно чистят разваливающуюся «туалетную» плитку



- Чтобы при таянии снега избежать подтопления пешеходной и проезжей части, – отметил он. – Объём работы большой, поэтому очищать начали уже сейчас.



После того снег с откосов спустят, уборщики территорий сформируют валы на прибордюрной части дороги. Мини-погрузчики с самосвалами вывезут весь собранный снег в специальные места для временного складирования.





На минувшей неделе коммунальщики частично очистили склоны под путепроводом возле дорожной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева и проспекта 50-летия Октября.















На выбор предложили сразу несколько эскизов – покрытие цветными бетонными модулями, искусственным газоном, установку вертикальных конструкций между тротуарами и откосами или же шумозащитных экранов. Большинство проголосовавших (79%)



По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – отмечал он.



В декабре того же года в администрации Плитку на этих откосах в народе давно прозвали «туалетной». Власти собираются заменить её уже несколько лет. В феврале 2022-го в мэрии даже представили дизайн-проекты по архитектурно-художественному оформлению развязки, соединяющей Советский и Железнодорожный районы.На выбор предложили сразу несколько эскизов – покрытие цветными бетонными модулями, искусственным газоном, установку вертикальных конструкций между тротуарами и откосами или же шумозащитных экранов. Большинство проголосовавших (79%) остановились на первом варианте.По поводу оформления откосов высказывался ранее и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Это очень нагруженная магистраль, которая сейчас используется по максимуму. Как расшивать транспортную нагрузку, мы уже знаем – строим третий мост. Здесь оборудовали дополнительную третью полосу, перенесли светофорные объекты. А вот визуальное восприятие, внешнее оформление путепровода оставляет желать лучшего. Облицовочные плитки потрескались, выцвели, заменить их практически нечем. Честно говоря, вид неряшливый, – отмечал он.В декабре того же года в администрации определились с подрядчиком, который займётся разработкой технической документации по ремонту откосов. Им стало ООО «Проектрегион 03». Цена контракта составила 3 миллиона 800 тысяч рублей. Плитку обещают заменить уже в этом году.

В столице Бурятии от снега чистят откосы у путепровода на Элеваторе, со стороны улицы Борсоева. Сотрудники комбината по благоустройству приступили к работам в понедельник, 22 января. Как пояснил директор КБУ Игорь Мункуев, привести всё в порядок нужно до наступления тепла.