Морозы в Бурятии продержатся до конца недели

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры



С 23 по 29 января Бурятия будет находиться под влиянием поля повышенного давления, в большинстве дней будет умеренно-морозная погода, без осадков.



- Большой суточный ход температуры. Небольшой снег местами возможен по северной половине республики при смещении малоактивного атмосферного фронта, - рассказали в Бурятском гидрометцентре.



Ветер переменный ночью слабый, днём местами 6-12 м/с. Преобладающая температура ночью -27,-32, местами до -37, по Прибайкалью -19,-24, днём -17,-22, местами -8,-13.



Во вторник, 23 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по крайнему северу местами небольшой снег. Ветер юго-западный, с переходом по северной половине на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура ночью -31,-36, местами -25,-30, по Прибайкалью и северу при облачности -19,-24, днём -17,-22, местами до -8,-13.



В Улан-Удэ снега не будет. Ветер юго-западный слабый. Температура ночью -28,-30, днём -17,-19.



В среду, 24 января, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -27,-32, местами до -37, по Прибайкалью при облачности -21,-26, днём -16,-21, местами -9,-14.



В четверг, 25 января, практически без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами до -35, по Прибайкалью при облачности -19,-24, днём -15,-20, местами -7,-12.

