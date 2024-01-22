На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь

Дохлую птицу там обнаружили местные жители



Жильцов дома № 14 на улице Красноармейская шокировало состояние детской площадки. Там валяется мусор, а рядом со спортивным оборудованием лежит дохлый голубь.



Люди рассказали представителям регионального отделения Народного фронта, что такая неприглядная картина наблюдается довольно часто. Активисты побывали на месте и пришли к выводу, что состояние игровой зоны удручающее и она небезопасна для ребятишек.



Снег с покрытия не счищается – кое-где даже образовалась наледь. Деревянные конструкции рассохлись. Они без болтов и не окрашены. Есть риск даже посадить занозу.



Общественники обратились в городскую администрацию – призвали ответственных отремонтировать оборудование и расчистить территорию от мусора, в том числе – биологического.



- Обслуживание и уход за детскими площадками должны быть регулярными. Мы проверим в дальнейшем, стало ли там чисто и безопасно, – заверили в Народном фронте.

