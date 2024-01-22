Бурятия примет участие в международных спортивных играх

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

17 спортсменов республики посоревнуются во Владивостоке с 18 по 23 февраля



21 января в Улан-Удэ, на площади Советов прошла торжественная встреча эстафеты флага I зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Юная фигуристка Наталия Б. и заместитель председателя правительства РБ Евгения Лудупова вместе нанесли герб Бурятии на флаг игр, тем самым дав старт команде эстафеты флага из республики.



Герб Бурятии стал шестым по счёту, нанесённым на флаг игр. Напомним, I зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут в период с 18 по 23 февраля во Владивостоке. В играх примут участие более 1000 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



В играх планируется разыграть медали по 8 спортивным дисциплинам: горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой, фиджитал-хоккей. Бурятию на играх представит делегация из 17 человек по следующим видам спорта: лыжные гонки, шорт-трек и фигурное катание.

