В Восточном военном округе отметили День инженерных войск

Инженерным войскам исполнилось 323 года



21 января исполнилось 323 года со дня образования инженерных войск Вооружённых сил РФ.



- Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения и техники, а также для нанесения потерь противнику путём применения инженерных боеприпасов.Воинские части и подразделения инженерных войск Восточного военного округа предназначены для выполнения задач инженерной разведки местности, инженерно-саперных работ, оборудования заграждений, проведения инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), инженерно-маскировочных, инженерно-технических работ, а также полевого водоснабжения и других, - рассказали в пресс-службе ВВО.



Часть личного состава подразделений инженерных войск в настоящее время выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции.



Кроме того, инженерные войска в координации с профильными федеральными ведомствами оборудуют и содержат паромные и мостовые переправы, участвуют в тушении лесных пожаров.



Справка:



Памятная дата День инженерных войск установлена указом президента России от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.



История инженерных войск ведёт свой отсчёт с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

