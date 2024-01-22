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Бурятия в 2024 году выполнит строительные работы на 29 объектах в ДНР

Бурятия в 2024 году выполнит строительные работы на 29 объектах в ДНР
Общество,  Фото:УКС правительства РБ

Взаимодействие идёт «активно»

В 2024 году Бурятией будут выполнены строительно-монтажные работы на 29 объектах Старобешевского района Донецкой народной республики. Этот район является подшефным для Бурятии и Забайкальского края. Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и находятся под личным контролем полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева

В планах на год:

- закончить восстановление кровель пострадавших от стихии домов, провести капремонт детско-юношеской спортивной школы в посёлке Старобешево с прилегающей территорией;

- продолжить работы по ремонту дорог, освещению улиц и ремонту школы в селе Кумачево, попавшей под обстрел со стороны ВСУ;

-  заменить водовод в посёлке Старобешево;

- благоустроить общественные пространства в ряде населенных пунктов Старобешевского района.

«Мы активно взаимодействуем со Старобешевским районом, - цитирует главу Бурятии Алексея Цыденова официальный телеграм-канал полпреда президент в ДФО. - За прошлый год объём нашей поддержки району составил более 400 млн рублей. Это восстановление детских садов, школ, дорог. Построен водовод  это была одна из основных проблем».

По словам Цыденова, ребята со Старобешевского района приезжают в Бурятию на отдых:

«Мы привозили их в Москву на ВДНХ. У нас идёт не только экономическое, но и человеческое общение с районом. В районе налаживается нормальная жизнь, налаживается социальная сфера. Вместе всей нашей большой страной мы восстанавливаем освобождённые территории».

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия сейчас помогает Старобешевскому району безаварийно пройти зимний сезон.
ДНР Старобешевский район восстанволение

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