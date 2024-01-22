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В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать пластиковые бутылки

В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать пластиковые бутылки
Общество,  Фото:pixabay.com
Колония заключила контракт с предприятием

В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялась рабочая встреча руководства исправительного учреждения с представителем общества с ограниченной ответственностью.

- Стороны заключили контракт сроком на четыре года на предоставление рабочей силы, из числа осуждённых, для изготовления готовой продукции ПЭТ бутылок для розлива воды, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Контракт позволит обеспечить трудом осуждённых, отбывающих наказания, а также производить удержания из их заработной платы для погашений исковых и алиментных обязательств.
УФСИН

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