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В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет

В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы в основном будут вестись в дневное время

22 января в Октябрьском районе Улан-Удэ отключена электроэнергия с 7:00 до 12:00 в связи с производством неотложных работ у потребителей в частном секторе по адресу: СНТ «Металлист», ул. Золотая, 2-й проезд, 4-й проезд.

Как сообщает администрация района, также на неделе будут отключать электроэнергию по адресам:

22 января с 9:00-17:00 для регулировки ВН-1220 и ВН-1132 по адресам:
- 111 квартал, 11-17, 13а, 14, 14а, 14б, 1-52, 112 квартал, 11, 21, 23, 24, 27, 28, 29;

22 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП по адресам:
- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;

22 января с 9:00 до 17:00 для БВР на стройке ж/д по ул. Бабушкина («Бургражданстрой»);

23 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП по адресам:
- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;

23 января с 9:00 до 17:00 для ремонта ВН-537 по адресам:
- ул. Терешковой, 3(ДШИ №4), ул. Терешковой, 3б (ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк»), ул. Терешковой, 1а (Тяговая №15), ул. Терешковой, 7а, 5б, бульвар Карла Маркса, 10 (общежитие ВСГИК), ул. Терешковой, 5 (общежитие ВСГИК), бульвар Карла Маркса, 15а, ул. Терешковой, 7;

24 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП по адресам:
- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;

24 января с 9:00 до 17:00 для ремонта ВН-1025 по адресам:
- КНС, ПНС в 111 квартале, 111 квартал, 11, 113 квартал, 2, 5, 8, 9, 13;

25 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП от ТП-583 по адресам:
- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;

25 января с 9:00 до 17:00 для ремонта ВН по адресам:
- п. Силикатный, ул. Забайкальская, 3а, 5, 5б, 8а, 10б, 26, 25, 27, школа-сад №53, ЦТП, КНС.
отключение света Улан-Удэ Октябрьский район

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