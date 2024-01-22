В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет

Работы в основном будут вестись в дневное время



22 января в Октябрьском районе Улан-Удэ отключена электроэнергия с 7:00 до 12:00 в связи с производством неотложных работ у потребителей в частном секторе по адресу: СНТ «Металлист», ул. Золотая, 2-й проезд, 4-й проезд.



Как сообщает администрация района, также на неделе будут отключать электроэнергию по адресам:



22 января с 9:00-17:00 для регулировки ВН-1220 и ВН-1132 по адресам:

- 111 квартал, 11-17, 13а, 14, 14а, 14б, 1-52, 112 квартал, 11, 21, 23, 24, 27, 28, 29;



22 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП по адресам:

- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;



22 января с 9:00 до 17:00 для БВР на стройке ж/д по ул. Бабушкина («Бургражданстрой»);



23 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП по адресам:

- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;



23 января с 9:00 до 17:00 для ремонта ВН-537 по адресам:

- ул. Терешковой, 3(ДШИ №4), ул. Терешковой, 3б (ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк»), ул. Терешковой, 1а (Тяговая №15), ул. Терешковой, 7а, 5б, бульвар Карла Маркса, 10 (общежитие ВСГИК), ул. Терешковой, 5 (общежитие ВСГИК), бульвар Карла Маркса, 15а, ул. Терешковой, 7;



24 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП по адресам:

- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;



24 января с 9:00 до 17:00 для ремонта ВН-1025 по адресам:

- КНС, ПНС в 111 квартале, 111 квартал, 11, 113 квартал, 2, 5, 8, 9, 13;



25 января с 9:00 до 17:00 для монтажа провода СИП от ТП-583 по адресам:

- улицы Лебедева, 1- 45, 45а, Складская, 1-12, Сплавная, 1-4, 1а, Степная, 1-21, профессиональное училище №25, Тулаева, 1-61, Лесозаводская, 1-40, скважина №8, Таёжная, 1-59, Рейдовая, 1-36, 38а, 42а, насосная по ул. Рейдовая, «Байкалрыбхоз»;



25 января с 9:00 до 17:00 для ремонта ВН по адресам:

- п. Силикатный, ул. Забайкальская, 3а, 5, 5б, 8а, 10б, 26, 25, 27, школа-сад №53, ЦТП, КНС.

