На Крещение окунулись более шести тысяч жителей Бурятии

На водоёмах Бурятии завершились мероприятия, посвящённые празднованию Крещения Господня. Для омовения были организованы 17 специально оборудованных купелей, 14 мест забора священной воды. На контроле республиканского ГУ МЧС находились 37 объектов в муниципальных образованиях республики, в которых прошли богослужения.- На специально оборудованных купелях безопасность граждан обеспечивали сотрудники МЧС России, спасатели, медицинские работники, полиция, представители органов местного самоуправления, для переодевания и обогрева были развёрнуты палатки, - сообщили в пресс-службе.По республике омовение совершили 6300 человек. После праздника все проруби были закрыты.Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать береговые зоны и места выхода и выезда на лёд, напоминая жителям и гостям республики о том, что пересекать замершие водоёмы можно только по организованным переправам.- Выезд в несанкционированных местах может стоить жизни,- предупреждают в МЧС.На сегодня в Бурятии действуют четыре ледовые переправы: в Улан-Удэ, Прибайкальском и Муйском районах.