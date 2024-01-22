В Бурятии сегодня осадков не ожидается

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём -18,-20



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с.



Температура днём -18,-23, местами по югу -11,-16, по северу местами -23,-28.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Днём -18,-20.

