В Улан-Удэ днём -18,-20
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с.
Температура днём -18,-23, местами по югу -11,-16, по северу местами -23,-28.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Днём -18,-20.
В Бурятии сегодня осадков не ожидается
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