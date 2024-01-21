В Иркутске прошла премьера фильма о матерях участников СВО

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Фильм сняли по инициативе матерей погибших военнослужащих



20 ноября в Иркутске прошёл премьерный показ фильма «Материнское сердце» (возрастное ограничение 12+) о матерях бойцов СВО, посмертно получивших награды за свои подвиги.



- В Доме молодёжи прошёл премьерный показ фильма «Материнское сердце» об иркутянках Ольге Дьяконовой, Алле Брагиной и Наталье Кожокарь, потерявших сыновей на специальной военной операции, - сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.



Фильм представила дирекция документального вещания RT, он снят режиссёром Айгуль Ербуловой по инициативе Ольги Дьяконовой и других матерей погибших участников СВО. Идея создать фильм о матерях героев специальной военной операции родилась на фестивале «RT.Док: Время героев», который прошёл в Иркутске осенью. Там матери героев продемонстрировали руководителю дирекции документального вещания RT Екатерине Яковлевой фотографии и рассказали истории своих сыновей, после чего было принято решение о съёмке. Идею поддержал губернатор Игорь Кобзев.



Ольга Дьяконова — мама Эдуарда Дьяконова, которому посмертно присвоено звание Героя России. Эдуард Дьяконов принимал участие в СВО с самого её начала, февраля 2022 года. 24 марта, будучи раненным в ходе боевого столкновения, он накрыл собой гранату, прикрывая отход группы, и ценой жизни спас своих товарищей. Подвиг он совершил в 20 лет.



Сыновья других героинь — Аллы Брагиной и Натальи Кожокарь — Сергей Брагин и Николай Кожокарь награждены орденами Мужества.



Главной героиней фильма стала сама Ольга Дьяконова, которая рассказала о детстве Эдуарда и последнем общении с сыном. Также в ходе съёмок она посетила Мариуполь, в том числе дом, рядом с которым Эдуард совершил свой подвиг. В фильме показана одна из встреч матерей героев специальной военной операции, рассказано о том, как женщины поддерживают друг друга.



Фильм «Материнское сердце» уже переведён на английский, арабский и другие языки, его покажут в эфире телеканала RT Documentary в других странах. После 26 января его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре документального кино arteldoc.tv.



