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В Улан-Удэ прошёл молебен о воинах

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора

Молебен о воинах состоялся 21 января в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ. Возглавил его митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

Молебное пение было совершено перед иконой с 89 частицами мощей Киево-Печерских святых. Эта святыня хранится в Сретенском женском монастырю в селе Батурино Прибайкальского района. Икону доставили в Одигитриевский собор специально для молебна.


православие

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