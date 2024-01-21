«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Молебен о воинах состоялся 21 января в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ. Возглавил его митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
Молебное пение было совершено перед иконой с 89 частицами мощей Киево-Печерских святых. Эта святыня хранится в Сретенском женском монастырю в селе Батурино Прибайкальского района. Икону доставили в Одигитриевский собор специально для молебна.
В Улан-Удэ прошёл молебен о воинах
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