В Бурятии проходит олимпиада школьников по информатике

Победители поборются за звание лучших в России



20 и 22 января в Бурятии проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике. Олимпиада проводится в два тура.



Региональный тур проводится в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум». Председатель жюри – заведующий кафедрой информационных технологий института математики, физики и компьютерных наук БГУ Анатолий Цыбиков.



Победители и призёры регионального этапа, набравшие установленное количество баллов, представят Бурятию на заключительном этапе олимпиады. Финал состоится в Татарстан с 6 по 11 апреля.

