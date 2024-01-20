Вернуть водоснабжение планируют утром
Сегодня ночью (с 20 на 21 января) отключат холодную воду Железнодорожном районе Улан-Удэ. Отключение холодного водоснабжения будет произведено с 00:00 до 07:00.
Отключение связано с проведением плановых работ по замене задвижки ду-150 мм по адресу ул. Пушкина,18, сообщили в пресс-службе мэрии.
Список адресов, попадающих под отключение:
- ул. Пушкина 24, 24д, 24б (медучреждение), 20 (детсад), 35а, 18, 35;
- ул. Юного Коммунара 61, 3;
- ул. Гагарина, 48а;
- ул. Шульца, 40 (адм. здание);
- ул. Сенчихина, 20, 18;
- ул. Чертенкова, 49, 51;
- ул. Чертенкова, 49д ЦТП.
Организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33
В Улан-Удэ ночью отключат холодную воду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортивный праздник проведут в конце июня
Теперь некоторые улан-удэнцы даже не могут купить твёрдое топливо
Она выполнена из человеческой кости
Расследуется уголовное дело
Для этого во второй день Сагаалгана нужно устроить специальный обряд
Животное прижало к забору
Ребёнок мечтал о встрече с сотрудником Госавтоинспекции
Людям ответили на их вопросы
Скандал случился в автобусе № 95
Участники посоревнуются в национальных видах спорта
Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
При принятии решения учли мнение общественности
Днём местами -28 градусов
Общество, 19.01.2024
Они состоятся в марте этого года в ФСК
Общество, 19.01.2024
Обряд состоится 8 февраля