В Усть-Ордынском округе определились с датой Сурхарбана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Спортивный праздник проведут в конце июня



Национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2024» пройдёт в Иркутской области в посёлке Усть-Ордынский 27-29 июня.



Решение принято на совещании в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа под председательством заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева. В совещании приняли участие мэры территорий округа.



- В прошлом году на закрытии Сур-Харбана, который проходил в селе Баяндай, флаг праздника был торжественно передан команде Эхирит-Булагатского района. Совместно с мэрами других районов осмотрели площадки, на которых планируется проведение конкурсных и спортивных мероприятий, - сказал Анатолий Прокопьев.



Спортивная программа праздника будет представлена 10 видами: национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Участники Сур-Харбана будут состязаться и в традиционной игре в кости «шагай наадан», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.





