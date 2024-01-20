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В Усть-Ордынском округе определились с датой Сурхарбана

В Усть-Ордынском округе определились с датой Сурхарбана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Спортивный праздник проведут в конце июня

Национальный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2024» пройдёт в Иркутской области в посёлке Усть-Ордынский 27-29 июня.

Решение принято на совещании в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа под председательством заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева. В совещании приняли участие мэры территорий округа.

- В прошлом году на закрытии Сур-Харбана, который проходил в селе Баяндай, флаг праздника был торжественно передан команде Эхирит-Булагатского района. Совместно с мэрами других районов осмотрели площадки, на которых планируется проведение конкурсных и спортивных мероприятий, - сказал Анатолий Прокопьев.

Спортивная программа праздника будет представлена 10 видами: национальная борьба, стрельба из национального лука, конные скачки, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки. Участники Сур-Харбана будут состязаться и в традиционной игре в кости «шагай наадан», сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.


Иркутская область национальные виды спорта

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