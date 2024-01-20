Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра









Автоинспекторы Тарбагатайского района Бурятии исполнили мечту семилетнего мальчика в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».Вместе с воспитателем социально-реабилитационного центра для мальчик разместил своё письмо с желанием в будущем стать сотрудником Госавтоинспекции и очень желал увидеть настоящего инспектора дорожно-патрульной службы.- Мечте мальчика суждено было сбыться. В гости к воспитанникам реабилитационного центра и лично к Ярославу приехал начальник районной Госавтоинспекции майор полиции Александр Чернояров со своими коллегами. Ребёнок был искренне удивлён, когда он увидел настоящего автоинспектора в форме. Он внимательно и с интересом слушал полицейского, очень активно отвечал на все заданные вопросы по правилам дорожной безопасности и сам задавал интересующие его вопросы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники Госавтоинспекции подарили мальчику сладкий подарок и «Набор школьника», так как он в этом году пойдёт в первый класс. На память о встрече и исполненной мечте автоинспекторы сделали фотографию с мальчиком. Искренний восторг и радость в глазах ребёнка стали лучшей наградой для сотрудников полиции.