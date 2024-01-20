20 января

19 января

Популярное

Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра

Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Ребёнок мечтал о встрече с сотрудником Госавтоинспекции

Автоинспекторы Тарбагатайского района Бурятии исполнили мечту семилетнего мальчика в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

Вместе с воспитателем социально-реабилитационного центра для мальчик разместил своё письмо с желанием в будущем стать сотрудником Госавтоинспекции и очень желал увидеть настоящего инспектора дорожно-патрульной службы.

- Мечте мальчика суждено было сбыться. В гости к воспитанникам реабилитационного центра и лично к Ярославу приехал начальник районной Госавтоинспекции майор полиции Александр Чернояров со своими коллегами. Ребёнок был искренне удивлён, когда он увидел настоящего автоинспектора в форме. Он внимательно и с интересом слушал полицейского, очень активно отвечал на все заданные вопросы по правилам дорожной безопасности и сам задавал интересующие его вопросы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Сотрудники Госавтоинспекции подарили мальчику сладкий подарок и «Набор школьника», так как он в этом году пойдёт в первый класс. На память о встрече и исполненной мечте автоинспекторы сделали фотографию с мальчиком. Искренний восторг и радость в глазах ребёнка стали лучшей наградой для сотрудников полиции.

ГИБДД дети Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра
Сотрудники ГИБДД Бурятии исполнили мечту мальчика из реабилитационного центра
Общество, 20.01.2024
Ребёнок мечтал о встрече с сотрудником Госавтоинспекции
В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
В Южной Корее буряты отметят Сагаалган
Общество, 20.01.2024
Участники посоревнуются в национальных видах спорта
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
В Бурятии состоится чемпионат республики по пауэрлифтингу
Общество, 20.01.2024
Спортсмены посоревнуются в жиме и классическом жиме
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
Общество, 20.01.2024
При принятии решения учли мнение общественности 
В Бурятии морозная погода
В Бурятии морозная погода
Общество, 20.01.2024
Днём местами -28 градусов 
В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
Общество, 19.01.2024
Обряд состоится 8 февраля
В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
В Улан-Удэ восстановят балет по сборнику средневековой поэзии
Общество, 19.01.2024
На сцене прозвучит музыка немецкого композитора Карла Орфа
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
Общество, 19.01.2024
Участие примут дети и ветераны спорта
В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход
В Бурятии рассказали, как одеваться в зимний поход
Общество, 19.01.2024
В одежде нужно использовать принцип многослойности
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
В 5 районах Бурятии посчитают кабаргу
Общество, 19.01.2024
Об этом рассказали в Бичурском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^