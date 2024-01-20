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Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками ЖК «Восточные ворота»

Зампрокурора Бурятии встретилась с дольщиками ЖК «Восточные ворота»
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Людям ответили на их вопросы

В прокуратуре Бурятии прошла встреча с участниками долевого строительства ЖК «Восточные ворота» (застройщик «Бургражданстрой»). Приём провела заместитель прокурора республики Светлана Козлова. 

На встрече также присутствовали представители министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, организации-застройщика.

Ранее в соцсетях появились опасения дольщиков по поводу сроков завершения строительства жилищного комплекса и качества работ.  

- Граждане информированы о результатах надзорных мероприятий при строительстве многоквартирного дома. В ходе мероприятия они получили ответы на вопросы, связанные со сроками введения в эксплуатацию дома, обустройства придомовой территории, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По устным обращениям даны разъяснения законодательства в сфере долевого строительства.
прокуратура долевое строительство

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