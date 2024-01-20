В Улан-Удэ подростков-безбилетников не выпустили из автобуса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скандал случился в автобусе № 95



В столице Бурятии двух подростков-безбилетников не хотели выпускать из автобуса. Историю, произошедшую в муниципальном автобусе №95, рассказали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».



14-летние пассажиры вошли в салон без денег, что возмутило кондуктора. Женщина начала кричать, и пригрозила, что не выпустит ребят из автобуса до конечной остановки, пишет «Весь Улан-Удэ».



Другие пассажиры предложили оплатить проезд за подростков, но кондуктор была категорична и твердила, что подобных пассажиров бывает много.



- Вы знаете, сколько таких? – возмущалась кондуктор. – Потому что дети уже обнаглели!



Женщина добавила, что у неё есть внуки такого же возраста, но они оплачивают проезд.



История завершилась тем, что подростков увезли в другой конец города без денег и с разряженным телефоном, отметили в паблике. К счастью, одной из пассажирок удалось уговорить кондуктора оплатить проезд за ребят, она посадила их на другой маршрут, ещё раз оплатив проезд.





