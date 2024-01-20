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В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте
Общество, 
При принятии решения учли мнение общественности

Концерт певицы Кристины Орбакайте (возрастное ограничение 12+), который планировали провести в Улан-Удэ в марте, не состоится. Об этом сообщили вечером в пятницу, 19 января, в министерстве спорта и молодёжной политике Бурятии.

- Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, её деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии - концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится, - сообщили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», шумиха подняла из-за её неопределённой позиции по поводу СВО. Некоторые жители республики решили, что певице не место в Улан-Удэ. Такого же мнения представители регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», выразив резкий протест.

К нарастающему бунту присоединились и члены Общественной палаты (ОП) Бурятии. Они «выразили единодушное мнение о том, что проведение концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ крайне нежелательно».

Отметим, что в конце декабря к певице обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой прокомментировать в соцсетях свою позицию по поводу СВО. Однако пока ответа не поступило.

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