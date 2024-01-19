Жительница Бурятии отметила 95-летие









Сегодня, 19 января, жительница тарбагатайского села Большой Куналей Секлетинья Ивановна Кушнарева отмечает 95-летие.Поздравить именинницу пришли первый заместитель главы района Николай Коновалов, глава Большекуналейского сельского поселения Галина Мальцева и начальник отдела социальной защиты населения. Они вручили юбилярше поздравления от президента России и главы Бурятии, подарки, а также свидетельство на единовременную выплату участнику трудового фронта. Гости сказали много добрых слов и пожеланий крепкого здоровья и благополучия и обещали приехать и на столетие.Родилась Секлетинья Ивановна в селе Большой Куналей в семье, где было трое детей. Жили в очень тяжёлое время. Познали голод, выдержали лишения, потом началась Великая Отечественная война. После третьего класса Секлетинье пришлось бросить школу и идти работать. Работала и на лесозаготовках, и в колхозе. Многое пришлось пережить девчонке-подростку в то время.Привыкшая к труду с детства, с порученным делом Секлетинья всегда справлялась. Была старательной, ответственной, любое дело спорилось в её умелых, трудолюбивых руках. Наравне со взрослыми трудилась от зари до зари – ради Победы выполняя любую работу.- Однажды, когда после обеда мы большой толпою детей ехали пахать, навстречу на лошади скакал наш бригадир и кричал нам, чтобы возвращались назад. «Сейчас корову заколют», - сказал он. – «Привезут мясо, будут варить. Война закончилась!» - вспоминает Секлетинья Ивановна день окончания войны.Вскоре после войны Секлетинья Ивановна вышла замуж. В семье родились двое детей – сын и дочь. Сейчас сын живёт в Ангарске, а дочь – вместе с мамой.- Что мне ещё рассказать о себе. Я никаких подвигов не совершала, – скромно говорит Секлетинья Ивановна. - В моей жизни была только работа, и не самая простая. Спасибо вам, что не забываете!