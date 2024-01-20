«Это заговор»: Продажа дров в столице Бурятии обрастает странностями





Жители бурятской столицы продолжают жаловаться на дикие цены на дрова. По словам горожан, они «и не думают снижаться или хотя бы оставаться на прежнем уровне», а только растут. Но проблема, как выяснилось, не только в этом. Сегодня некоторые улан-удэнцы вообще не могут купить твёрдое топливо. Одна из наших землячек поделилась печальным опытом в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».



- Сама живу на Левом берегу. При попытках найти и купить дрова на одном небезызвестном сайте половина – если не 70% – продавцов пишут: «Извините, на Левый не возим», – заявила автор поста.



Она задалась резонным вопросом, в чём причина.



- Мы в другом городе или населённом пункте за несколько тысяч километров обитаем? Или у кого-то здесь монополия на дрова? Скажите, у кого – буду приобретать там. Но только если цены адекватные, хотя бы сродни тем, за которые можно в Интернете найти, – отметила посетительница паблика.



В комментариях участники группы написали, что тоже оказывались в подобной ситуации. «А мне, когда в (микрорайон) Орешкова заказываю, отвечают: «Извините, только на Левый. Это заговор!», «А мне все говорят, что только на Левый берег возят, на станцию «Дивизионная» – нет», – признались подписчики.









- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорилось в посте, размещённом в «Анониме 03». – Что вы творите, продавцы? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!



В сообществе пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к той публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.



Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. С проблемой, о которой ранее



Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан. Кстати, зимой в республике Как сообщал «Байкал-Daily» , улан-удэнцы рискуют серьёзно прогадать при покупке дров. В такую ситуацию в декабре попала жительница столицы, а её сестра рассказала о произошедшем в соцсетях.- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорилось в посте, размещённом в «Анониме 03». – Что вы творите, продавцы? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!В сообществе пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к той публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. С проблемой, о которой ранее поведали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр просили примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан. Кстати, зимой в республике появились субсидии на дрова, но рассчитывать на них могут далеко не все.



