На ней появились шероховатые металлические элементы
Сотрудники городского комбината по благоустройству обезопасили лестницу на виадуке в центре Улан-Удэ. Недавно в КБУ поступила жалоба, что спускавшаяся по ней девочка упала из-за скользких железных уголков на ступеньках.
Утром 19 января ремонтно-строительная бригада отправилась на место. Поверх уголков специалисты приварили шероховатые металлические элементы, благодаря которым люди, идущие по лестнице, больше не будут скользить
- Мы также будем решать вопрос о замене в летний период железных уголков на другие, с резиновым покрытием, – пояснил директор комбината Игорь Мункуев.
Железные уголки защищают бетонную конструкцию от повреждений и визуально разграничивают ступени, чтобы улан-удэнцы чётко видели, где находятся их края. Коммунальщики постоянно очищают лестницу от снега и подсыпают скользкие места.
На виадуке в Улан-Удэ обезопасили коварную лестницу
Общество, Фото:
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