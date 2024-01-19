На виадуке в Улан-Удэ обезопасили коварную лестницу

На ней появились шероховатые металлические элементы



Сотрудники городского комбината по благоустройству обезопасили лестницу на виадуке в центре Улан-Удэ. Недавно в КБУ поступила жалоба, что спускавшаяся по ней девочка упала из-за скользких железных уголков на ступеньках.



Утром 19 января ремонтно-строительная бригада отправилась на место. Поверх уголков специалисты приварили шероховатые металлические элементы, благодаря которым люди, идущие по лестнице, больше не будут скользить



- Мы также будем решать вопрос о замене в летний период железных уголков на другие, с резиновым покрытием, – пояснил директор комбината Игорь Мункуев.







Железные уголки защищают бетонную конструкцию от повреждений и визуально разграничивают ступени, чтобы улан-удэнцы чётко видели, где находятся их края. Коммунальщики постоянно очищают лестницу от снега и подсыпают скользкие места.

