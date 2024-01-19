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В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти министра внутренних дел Бурятской АССР

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти министра внутренних дел Бурятской АССР
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Она появилась на здании министерства внутренних дел

На здании МВД Бурятии открыли мемориальную доску памяти министра внутренних дел Бурятской АССР генерал-майора милиции Николая Бутуханова. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня его рождения.

На церемонию собралось руководство и сотрудники МВД по Бурятии, ветераны ОВД и родственники. Особым гостем стала дочь Николая Васильевича Наталья Николаевна.



- Министром внутренних дел республики Николай Бутуханов проработал более 15 лет. За период службы подготовил сотни сотрудников правоохранительных органов, талантливых руководителей различных подразделений. Он много учился, занимался самообразованием, следил за новинками по вопросам оперативно-розыскной и профилактической деятельности, которые внедрял в работу. Большое внимание уделял кадровому направлению. Особую заботу министерства составляла профилактика преступности и правонарушений. Николай Васильевич стал гордостью бурятской полиции, примером для поколений современников и потомков. Имя заслуженного работника МВД СССР, фронтовика, почётного гражданина Республики Бурятия увековечено в сердцах коллег, - поделились в МВД.


Справка:

Николай Васильевич Бутуханов (18 января 1924 – 21 февраля 2020) родился в бурятском селе Корсаково. С сентября 1942 года проходил военную подготовку в Забайкальском пулемётно-миномётном училище на станции Дивизионная. В феврале 1943 года направлен на Западный фронт. Сибирские курсанты пополнили 277-ю стрелковую Краснознамённую орденов Суворова, Кутузова Рославльскую дивизию.

Николай Васильевич с товарищами освобождал Белоруссию, Польшу, Штеттен и Штатгард. Там и встретил Победу. Командир отделения артиллерийского полка был награждён медалью «За отвагу». В июне 1946 года герой вернулся домой.

В послевоенные годы Николай Бутуханов был избран секретарём комсомольской организации родного колхоза «Коминтерн», а затем утверждён заведующим организационным отделом Байкало-Кударинского РК ВЛКСМ. В 1966 году его избрали секретарём Бурятского обкома КПСС по вопросам административных и торгово-финансовых органов.

В январе 1970 года Николай Васильевич Бутуханов был назначен министром внутренних дел Бурятской АССР, где и прослужил более 15 лет.

Награждён орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», монгольским орденом «Боевые заслуги», монгольской медалью «Дружба», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейными медалями.
мемориальная доска МВД Бурятии

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