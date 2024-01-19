В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье









- Реальное чудо – идёт дождь без облаков. Это подтверждает научный факт, что железо даёт начало воде. Ведь сила аршана зависит от количества различного железа, размываемого водой, при выходе на поверхность земли, – написал тогда Дамба Аюшеев.



В начале октября глава БСТР опубликовал в Telegram видео, снятое на территории Иволгинского дацана. С крыши одной из построек закапала вода, хотя на небе в тот момент не было ни облачка.- Реальное чудо – идёт дождь без облаков. Это подтверждает научный факт, что железо даёт начало воде. Ведь сила аршана зависит от количества различного железа, размываемого водой, при выходе на поверхность земли, – написал тогда Дамба Аюшеев.

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БСТР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал о золочёном шпиле, который устанавливают на крыше строящего Цогчен дугана в Иволгинском дацане. «Ганжир будет золотым светом освещать всё вокруг и отливать здоровье прихожанам», – заявил накануне лидер российских буддистов в своём telegram-канале.День, в которой Хамбо Лама разместил пост, был восьмым по лунному календарю, когда верующие молятся за собственное и здоровье своих близких.