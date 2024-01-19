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В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье

В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье
Общество,  Фото:telegram-канал Д. Аюшеева
Он будет освещать окрестности золотом

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БСТР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал о золочёном шпиле, который устанавливают на крыше строящего Цогчен дугана в Иволгинском дацане. «Ганжир будет золотым светом освещать всё вокруг и отливать здоровье прихожанам», – заявил накануне лидер российских буддистов в своём telegram-канале.

День, в которой Хамбо Лама разместил пост, был восьмым по лунному календарю, когда верующие молятся за собственное и здоровье своих близких.

В начале октября глава БСТР опубликовал в Telegram видео, снятое на территории Иволгинского дацана. С крыши одной из построек закапала вода, хотя на небе в тот момент не было ни облачка.

- Реальное чудо – идёт дождь без облаков. Это подтверждает научный факт, что железо даёт начало воде. Ведь сила аршана зависит от количества различного железа, размываемого водой, при выходе на поверхность земли, – написал тогда Дамба Аюшеев.

Иволгинский дацан Сангха Хамбо лама буддизм

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