Часть горожан умалчивают о денежном вознаграждении на работе
Специалисты сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что трое из четырёх жителей бурятской столицы, получив премию, рассказывают об этом второй половинке и охотно делятся деньгами. Ещё 16% молчать о внеплановом денежном вознаграждении не станут, но оставят его себе, а вот 6% вообще предпочтут это скрыть.
Молчунов среди представителей обоих полов примерно поровну (7% и 5% соответственно). Тех, кто новость расскажет, но не положит премию в общую копилку, среди женщин оказалось больше, чем среди мужчин (23% и 9%) – как и среди тех, кому меньше 45 лет.
Стало известно, кто из улан-удэнцев не доносит премию до дома
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он будет освещать окрестности золотом
На ней появились шероховатые металлические элементы
Местные волонтёры заявили, что у них раны и сильное обезвоживание
Она появилась на здании министерства внутренних дел
Часть горожан умалчивают о денежном вознаграждении на работе
Мама ребёнка поблагодарила врачей за оказанную помощь
Он сам позвонил матери
Власти решили, что ситуация в республике стабилизировалась
Пока происшествий нет
До пункта назначения они добирались на аэролодке
Она фиксирует превышение скоростного режима
Там будут ремонтировать коллектор
Для местных жителей оборудовали временную переправу
Сотрудники МЧС поили желающих горячим чаем
Проблему решили через «Активного горожанина»