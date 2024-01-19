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В Иркутской области создадут природный заказник «Келорский»

В Иркутской области создадут природный заказник «Келорский»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Он будет расположен в труднодоступной местности, удалённой от населённых пунктов

В Жигаловской районе Иркутской области будет создан природный заказник «Келорский». Такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению предложений по образованию особо охраняемых природных территорий в министерстве природы региона.

Заказник находится между двух рек: Келора и Берея, в труднодоступной местности, отдалённой от всех населённых пунктов. Планируемая площадь ООПТ- 74 тыс. га. Значительная часть территории подверглась сплошным рубкам в результате хозяйственной деятельности. Это привело к нарушению экосистем и угрозе вымирания ценных видов охотничьих ресурсов, таких как кабарга, лось и косуля. На территории заказника сохраняются все особенности северной тайги, представляя собой уникальный природный комплекс.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, «Келорский»в – второй заказник регионального значения, который будет создан на территории региона в современной России. Ещё один – «Лебединые озера» - был создан в 2014 году в Казачинско-Ленском районе. Его площадь составляет 231 тыс. га. 
Иркутская область заказник

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