Из Бурятии во Владивосток привезли перепуганных истощённых собак





После того, как на минувшей неделе в одном из улан-удэнских приютов разом усыпили 18 беспризорных животных, зооволонтёры начали экстренно вывозить их из учреждения. Собакам ищут хозяев и передержки , в том числе – в других российских городах.



Часть псов из республики отправили в Приморье. Утром 19 января местные волонтёры забрали их на железнодорожном вокзале во Владивостоке и сразу отправили в ветеринарные клиники, сообщили на официальном сайте администрации города.



Бездомных собак из Бурятии в краевой столице принимают в третий раз. С декабря туда перевезли уже 37. Активисты признались, что не смогли оставить в беде животных, которых держали в сложных условиях. Большинство из них очень напуганы и нуждаются в квалифицированном уходе.







- У собак – нехватка еды и воды. Они сильно обезвожены и истощены, – рассказала представитель приюта «Балто» Ольга Довгенко. – Из-за отсутствия необходимого ухода у некоторых были раны. Перед отправкой мы также договаривались, чтобы ответственные люди в Бурятии взяли животных для кормления и медицинского ухода примерно на неделю до поездки. Это важно для снижения стресса, чтобы они были подготовленными.



После комплексного обследования в ветклиниках четвероногие поедут в приюты. Их чипируют и начнут искать хозяев.



Между тем, по данным некоторых СМИ, в Хабаровске, куда тоже прибыли собаки из Бурятии, разразился громкий скандал. Местные жители задались вопросом, неужели своих мало, раз везут ещё и из других регионов. Волонтёров даже начали обвинять в том, что они просто выпускают привезённых питомцев на улицы, но эта информация в итоге не подтвердилась.





