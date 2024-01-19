19 января

18 января

Популярное

В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года

В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Среди них пункт пропуска в Забайкалье

О модернизации международных пунктов пропуска на Дальнем Востоке доложил президенту России Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 17 января на заседании правительства РФ.

- За прошлый год грузооборот автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке увеличился более чем вдвое – на 115%. Железнодорожных вырос на 30%, оборот контейнеров вырос на 22%. Для обработки растущих грузов ведётся модернизация пунктов пропуска, - рассказал Алексей Чекунков.

По словам главы Минвостокразвития, до конца 2026 года на Дальнем Востоке модернизируют 29 пунктов пропуска. В их числе – пункт пропуска, находящийся на границе в Забайкальском крае. Модернизация необходима для обработки растущего объёма трансграничной торговли.

- В Забайкальском крае находится крупнейший сухопутный порт России – международный автомобильный пункт пропуска в Забайкальске. Поручение по модернизации МАПП Забайкальск дал президент России Владимир Путин. В ноябре МАПП Забайкальск посетил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который дал прямое распоряжение об ускорении реконструкции МАПП Забайкальск. Кроме того, на границе с Забайкальским краем и Китаем находится крупнейший в стране железнодорожный пункт пропуска. Объём перевозки через пункт пропуска составляет половину всех грузов, перемещаемых через сухопутный участок российско-китайской границы. Пропускная способность ЖДПП составила 52 железнодорожных состава в сутки. В 2023 году начато проведение проектно-изыскательских работ по проекту «Строительство сортировочного парка «И» на станции Забайкальск», - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

ДФО пункт пропуска модернизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады учащихся России
Лыжница из Бурятии стала призёром спартакиады учащихся России
Общество, 19.01.2024
Спортсменка завоевала 2 медали второго этапа соревнований
Москвичей призвали не заваливать полпредство Бурятии игрушечными собаками
Москвичей призвали не заваливать полпредство Бурятии игрушечными собаками
Общество, 19.01.2024
Жителям и гостям российской столицы посоветовали лучше помочь настоящим
У многодетных забайкальцев родились тройняшки
У многодетных забайкальцев родились тройняшки
Общество, 19.01.2024
Теперь в семье из Балея семь детей
В Иркутской области создадут природный заказник «Келорский»
В Иркутской области создадут природный заказник «Келорский»
Общество, 19.01.2024
Он будет расположен в труднодоступной местности, удалённой от населённых пунктов
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 19.01.2024
Секлетинья Ивановна Кушнарева трудился во время войны наравне со взрослыми
Пулевик из Бурятии стала призёром кубка Белоруссии
Пулевик из Бурятии стала призёром кубка Белоруссии
Общество, 19.01.2024
Яна Енина завоевала серебряную медаль соревнований
Лучница Бурятии завоевала звание чемпионки России
Лучница Бурятии завоевала звание чемпионки России
Общество, 19.01.2024
Светлана Гомбоева выиграла соревнования в Орле
В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц
В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц
Общество, 19.01.2024
Решение приняли на заседании в Роспотребнадзоре
В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье
В дацане Бурятии появится ганжир, отливающий здоровье
Общество, 19.01.2024
Он будет освещать окрестности золотом
На виадуке в Улан-Удэ обезопасили коварную лестницу
На виадуке в Улан-Удэ обезопасили коварную лестницу
Общество, 19.01.2024
На ней появились шероховатые металлические элементы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^