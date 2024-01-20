Шаманы из Бурятии рассказали, как поймать удачу в високосном году

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для этого во второй день Сагаалгана нужно устроить специальный обряд



Меньше месяца остаётся до наступления Нового года по лунному календарю. Он начнётся 10 февраля и пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го, который сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца), официально вступит в первый день Сагаалгана.



Тем временем в местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» рассказали, как привлечь удачу в этом году. Для этого во второй день Сагаалгана – то есть 11 февраля – можно провести специальный обряд.



- После рассвета возьмите камень из реки, положив вместо него в воду монетку. Прибыв в шаманский центр «Тэнгэри», идите к горе «Сумбэр Уула» и обойдите холм три раза. Поднимитесь на гору, положите камень и совершите возлияние жидкостями – водкой в сторону «буян хэшэг» и молоком – в сторону «хий морин». Ещё раз трижды обойдите холм, – отметили в «Тэнгэри».



Жителям Бурятии для обряда нужно приехать в сам центр на улице Барнаульская, 164а. «Ждём вас за прокачанной удачей! Пусть фортуна всегда будет на вашей стороне», – добавили в МРОШ.



Возрастное ограничение – 12+

