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Шаманы из Бурятии рассказали, как поймать удачу в високосном году

Шаманы из Бурятии рассказали, как поймать удачу в високосном году
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого во второй день Сагаалгана нужно устроить специальный обряд

Меньше месяца остаётся до наступления Нового года по лунному календарю. Он начнётся 10 февраля и пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го, который сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца), официально вступит в первый день Сагаалгана.

Тем временем в местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» рассказали, как привлечь удачу в этом году. Для этого во второй день Сагаалгана – то есть 11 февраля – можно провести специальный обряд.

- После рассвета возьмите камень из реки, положив вместо него в воду монетку. Прибыв в шаманский центр «Тэнгэри», идите к горе «Сумбэр Уула» и обойдите холм три раза. Поднимитесь на гору, положите камень и совершите возлияние жидкостями – водкой в сторону «буян хэшэг» и молоком – в сторону «хий морин». Ещё раз трижды обойдите холм, – отметили в «Тэнгэри».

Жителям Бурятии для обряда нужно приехать в сам центр на улице Барнаульская, 164а. «Ждём вас за прокачанной удачей! Пусть фортуна всегда будет на вашей стороне», – добавили в МРОШ.

Возрастное ограничение – 12+
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