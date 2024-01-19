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Более 2 тысяч жителей Иркутской области окунулись в проруби на Крещение

Более 2 тысяч жителей Иркутской области окунулись в проруби на Крещение
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сотрудники МЧС поили желающих горячим чаем

В ночь на 19 января православные отмечают праздник Крещение Господне. По народной традиции многие верующие окунулись в прорубь с ледяной водой.

В Иркутской области обряд купания уже совершили 2102 человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что сотрудники МЧС согревали всех горячим чаем.

- В ночное время происшествий на иорданях не зарегистрировано. Спасатели и медики будут до самого закрытия дежурить на официально организованных купелях, - отметили в пресс-службе ведомства.

Патрульные группы проверяют места, где люди самостоятельно организуют проруби.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ иордань подготовили в традиционном месте – на реке Селенга, возле стадиона БГУ «Спартак». Здесь оборудовали две купели – мужскую и женскую. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Сколько человек приняло участие в крещенских купаниях в Бурятии, информации пока нет.


Возрастное ограничение 6+ 
Крещение купель

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