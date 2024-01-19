Проблему решили через «Активного горожанина»
В Улан-Удэ с помощью сервиса «Активный горожанин» починили уличный фонарь. Об этом сообщила администрация города.
Сообщается, что горожане обратили внимание на неработающий фонарь на улице Вакарина. Сотрудники МБУ «Горсвет» приняли запрос и провели ремонт. Сейчас освещение вновь работает.
- Если у вас есть информация о проблемах города, требующих оперативного решения, просим оставить обращение через сайт «Активный горожанин» – так вы поможете её решить, - говорится в сообщении мэрии.
В мэрии Улан-Удэ отчитались о ремонте уличного фонаря
Общество, Фото:
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