В Бурятии оштрафовали трёх руководителей учреждений культуры

Не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах



Прокуратура Джидинского района Бурятии приняла меры к руководителям учреждений культуры за непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.



- Установлено, что руководители трёх муниципальных учреждений культуры не организовали в установленные сроки повторное проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах для выявления вредных производственных факторов. Тем самым были нарушены права 133 сотрудников на безопасные условия работы, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Работодатели получили прокурорские представления. После этого вопрос о выделении финансирования на эти цели был решён.



Виновных привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Непроведение работодателем специальной оценки условий труда на рабочих местах», каждому из них назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей.

