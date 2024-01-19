В Бурятии оштрафовали трёх руководителей учреждений культуры

Не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах
Прокуратура Джидинского района Бурятии приняла меры к руководителям учреждений культуры за непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.
- Установлено, что руководители трёх муниципальных учреждений культуры не организовали в установленные сроки повторное проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах для выявления вредных производственных факторов. Тем самым были нарушены права 133 сотрудников на безопасные условия работы, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Работодатели получили прокурорские представления. После этого вопрос о выделении финансирования на эти цели был решён.
Виновных привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Непроведение работодателем специальной оценки условий труда на рабочих местах», каждому из них назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей.
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Общество, Фото:
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