У многодетных забайкальцев родились тройняшки

Теперь в семье из Балея семь детей



В Забайкальском крае тройняшки, появившиеся на свет в ушедшем декабре, родились в многодетной семье супругов Игоря и Ольги. Они стали их пятым, шестым и седьмым ребёнком.



Семья проживает в городе Балее. До этого пара воспитывала трёх сыновей Виктора, Никиту, Тимура и дочь Алину. Новорождённых тройняшек назвали Иннокентием, Юрием и Михаилом.



Малыши родились в декабре. Они ещё находятся в перинатальном центре под наблюдением врачей, а родители уже получили их документы. Вся семья ждёт малышей домой, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

