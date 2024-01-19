Теперь в семье из Балея семь детей
В Забайкальском крае тройняшки, появившиеся на свет в ушедшем декабре, родились в многодетной семье супругов Игоря и Ольги. Они стали их пятым, шестым и седьмым ребёнком.
Семья проживает в городе Балее. До этого пара воспитывала трёх сыновей Виктора, Никиту, Тимура и дочь Алину. Новорождённых тройняшек назвали Иннокентием, Юрием и Михаилом.
Малыши родились в декабре. Они ещё находятся в перинатальном центре под наблюдением врачей, а родители уже получили их документы. Вся семья ждёт малышей домой, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
У многодетных забайкальцев родились тройняшки
Общество, Фото:
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