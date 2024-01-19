Они состоятся в марте этого года в ФСК
18 января в Улан-Удэ прошло первое совещание по организации и проведению международных соревнований по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган» («Сээр хухалха») в рамках этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024». Участие приняли все причастные в проведении мероприятия организации и ведомства.
Соревнования пройдут со 2 по 3 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В этом году официально статус турнира стал международным согласно единому календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по бурятской национальной игре «Шагай наадан», бурятской спортивной игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг». Об этом сообщили в отделе национальных видов спорта министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии проведут соревнования по разбиванию хребтовой кости
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На сцене прозвучит музыка немецкого композитора Карла Орфа
Состояние резко ухудшилось ночью
Участие примут дети и ветераны спорта
Его посвятят Хамбо-ламам Гоман дацана
В одежде нужно использовать принцип многослойности
Об этом рассказали в Бичурском районе
Среди них пункт пропуска в Забайкалье
Спортсменка завоевала 2 медали второго этапа соревнований
Её могут ликвидировать
Жителям и гостям российской столицы посоветовали лучше помочь настоящим
Теперь в семье из Балея семь детей
Он будет расположен в труднодоступной местности, удалённой от населённых пунктов
К ним наведался священник
Изменения коснулись маршрута №46а
Секлетинья Ивановна Кушнарева трудился во время войны наравне со взрослыми