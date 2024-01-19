В Бурятии проведут соревнования по разбиванию хребтовой кости

Общество, Фото: минспорта РБ

Они состоятся в марте этого года в ФСК



18 января в Улан-Удэ прошло первое совещание по организации и проведению международных соревнований по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган» («Сээр хухалха») в рамках этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024». Участие приняли все причастные в проведении мероприятия организации и ведомства.



Соревнования пройдут со 2 по 3 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. В этом году официально статус турнира стал международным согласно единому календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия.



В рамках фестиваля пройдут соревнования по бурятской национальной игре «Шагай наадан», бурятской спортивной игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг». Об этом сообщили в отделе национальных видов спорта министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

