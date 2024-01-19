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Улан-удэнцы окунулись в крещенские купели. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Иордань в столице Бурятии оборудовали на Селенге. Фоторепортаж Сергея Тарасенко

В ночь с 18 на 19 января православные жители Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне – один из главных православных праздников. Вода в это время считается целебной, и по традиции многие решили окунуться в ледяную прорубь, несмотря на то, что крещенские купания, по словам священников, не являются обязательным ритуалом для православных.

Иордань в столице Бурятии подготовили в традиционном месте – на реке Селенга, возле стадиона БГУ «Спартак». Здесь оборудовали две купели – мужскую и женскую, а также две отапливаемые палатки для переодевания.

18 января митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужения в Богоявленском приделе Свято-Одигитриевского собора. После в храме было совершено освящение воды в специальной ёмкости.

Затем митрополит обратился к молящимся в храме со словами поздравления и духовного назидания.

Окунаться в прорубь верующие начали с 18 часов 18 января. Поначалу ажиотажа не было, но затем желающих стало чуть больше.

За безопасностью следят медики, спасатели и полицейские.

Купели будут открыты до 18:00 19 января.

Парковочные места оборудованы вдоль улиц Набережная, Свободы, 1. Заезд на остров ограничен. Проход организован вдоль улицы Набережная.

Сотрудники МЧС призывают жителей Бурятии отказаться купания в необорудованных прорубях – это может закончиться трагедией.

Справка:

Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Название праздника произошло от греческого слова, означающего «погружение в воду».

Согласно Библии, в то время, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…» Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица, свершилось Богоявление, говорится в Библии.

18 и 19 января духовенство совершает великое освящение воды. Делают это особыми молитвами и троекратным погружением в воду креста. Крещенскую воду раздают верующим, которые хранят её в течение года в каком-нибудь чистом месте или возле икон. Крещенскую воду принято пить понемногу, натощак, предварительно помолившись.

Одна из любимейших традиций праздника – купание в проруби на Крещение. Считается, что в холодной крещенской воде верующие смоют все свои грехи. Впрочем, это не церковный обряд, а всего лишь народный обычай.


Крещение купель

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