В Чите зажгут священный костёр Дугжууба

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Обряд состоится 8 февраля



Празднование Сагаалгана в Чите откроет священный костёр Дугжууба. Об этом рассказали на портале «Культура 75».



Особый ритуал очищения – священный костёр Дугжууба – проведут 8 февраля в 18:00 на территории Читинского дацана. Считается, что ритуал поможет устранить все помехи в новом году, а ещё способствует здоровью и благополучию.



На следующий день, 9 февраля, в 22:00 в дацане начнётся молебен Лхамо, посвящённый защитнице Балдан Лхамо. Она приходит на землю с рассветом 10 февраля и дарует всем обратившимся к ней своё благословление. Чтобы поприветствовать защитницу, нужно приготовить и красиво расставить подношения, а также прочитать молитвы с просьбами о даровании счастья, богатства и здоровья.



Ещё один молебен проведут 11 февраля в 9:00 – там начнётся Жамсаран, Табан хаан, Согшод. Это традиционный молебен на второй день первого весеннего месяца по лунному календарю, а завершается он обрядом «сэржэм».



Посмотреть программу хуралов можно на сайте читинского дацана «Дамба Брайбунлинг».



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