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В Чите зажгут священный костёр Дугжууба

В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обряд состоится 8 февраля

Празднование Сагаалгана в Чите откроет священный костёр Дугжууба. Об этом рассказали на портале «Культура 75».

Особый ритуал очищения – священный костёр Дугжууба – проведут 8 февраля в 18:00 на территории Читинского дацана. Считается, что ритуал поможет устранить все помехи в новом году, а ещё способствует здоровью и благополучию.

На следующий день, 9 февраля, в 22:00 в дацане начнётся молебен Лхамо, посвящённый защитнице Балдан Лхамо. Она приходит на землю с рассветом 10 февраля и дарует всем обратившимся к ней своё благословление. Чтобы поприветствовать защитницу, нужно приготовить и красиво расставить подношения, а также прочитать молитвы с просьбами о даровании счастья, богатства и здоровья.

Ещё один молебен проведут 11 февраля в 9:00 – там начнётся Жамсаран, Табан хаан, Согшод. Это традиционный молебен на второй день первого весеннего месяца по лунному календарю, а завершается он обрядом «сэржэм».

Посмотреть программу хуралов можно на сайте читинского дацана «Дамба Брайбунлинг».

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Сагаалган Чита буддизм дугжууба

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