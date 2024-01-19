Обряд состоится 8 февраля
Празднование Сагаалгана в Чите откроет священный костёр Дугжууба. Об этом рассказали на портале «Культура 75».
Особый ритуал очищения – священный костёр Дугжууба – проведут 8 февраля в 18:00 на территории Читинского дацана. Считается, что ритуал поможет устранить все помехи в новом году, а ещё способствует здоровью и благополучию.
На следующий день, 9 февраля, в 22:00 в дацане начнётся молебен Лхамо, посвящённый защитнице Балдан Лхамо. Она приходит на землю с рассветом 10 февраля и дарует всем обратившимся к ней своё благословление. Чтобы поприветствовать защитницу, нужно приготовить и красиво расставить подношения, а также прочитать молитвы с просьбами о даровании счастья, богатства и здоровья.
Ещё один молебен проведут 11 февраля в 9:00 – там начнётся Жамсаран, Табан хаан, Согшод. Это традиционный молебен на второй день первого весеннего месяца по лунному календарю, а завершается он обрядом «сэржэм».
Посмотреть программу хуралов можно на сайте читинского дацана «Дамба Брайбунлинг».
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В Чите зажгут священный костёр Дугжууба
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