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В Бурятии рассказали о судьбе собаки с простреленной головой

В Бурятии рассказали о судьбе собаки с простреленной головой
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Линда победила смерть и обрела любящих хозяев

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, как сложилась судьба собаки по кличке Линда, оказавшейся на грани жизни и смерти. Всё произошло в столице Бурятии три с половиной года назад, в июле 2020-го. Животному прострелили голову и выбросили его в мусор

- Мы не знаем, что за твари живут в этом городе, – говорится в посте, размещённом тогда в группе. – Предположительно, Линда пролежала в баке почти сутки, пока её не обнаружили работники мусорной компании. Несколько часов мы искали человека, который мог бы доставить её в клинику. Не нашли.

Волонтёрам пришлось отпроситься с работы, чтобы помочь несчастному четвероногому. Стена подъезда, где устроили кровавую расправу, была забрызгана кровью. То, что собака всё-таки выжила – абсолютное чудо, утверждали в фонде. В ветеринарной клинике ей сделали срочную операцию для извлечения осколков черепной кости – оказались сломаны фронтальная и носовая.

И вот накануне в организации показали фото бывшей подопечной, которая победила смерть и обрела любящих хозяев.

- Ей повезло! На её пути встретились неравнодушные люди, которые не остались в стороне. Так собака попала к нам. Трепанация черепа, отёк мозга, мучительное и долгое восстановление после ран – и вот, перед вами красотка, пережившая самые жуткие кошмары. Она не потеряла доверие и любовь к человеку. И как же ей повезло с семьёй, которая души в ней не чает – для Линды построили тёплый вольер, будки на выбор. Теперь она вольготно носится по ограде с подружкой и уже забыла обо всех кошмарах в своей жизни – чему мы безмерно рады, – подчеркнули в фонде. 
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