Решение приняли для защиты птицефабрики
Вокруг Улан-Удэнской птицефабрики вновь будут изымать домашнюю птицу, сообщили в управлении ветеринарии. Решение одобрили на внеочередной противоэпизоотической комиссии.
Причина – угроза гриппа птиц. С начала года такое заболевание зарегистрировали в четырёх регионах РФ. Весной же стаи перелётных птиц будут пролетать через Бурятию.
Улан-Удэнская птицефабрика – единственное в республике промышленное птицеводческое предприятие. Там содержится более 300 тысяч птиц. Чтобы обезопасить птицефабрику, вокруг неё создадут пятикилометровую буферную зону. У местных жителей, живущих на этой территории, и изымут домашних птиц.
В радиус буферной зоны вокруг птицефабрики попадает 46 голов домашней птицы в Заиграевском районе и порядка 70 хозяйств в Октябрьском районе Улан-Удэ, уточнили в управлении ветеринарии. Местным властям поручено определить точное число птицы.
Сейчас проект создания буферной зоны находится на рассмотрении.
Какие компенсации получат владельцы домашних птиц, пока неизвестно.
У живущих рядом с Улан-Удэнской птицефабрикой изымут домашнюю птицу
Общество, Фото:
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