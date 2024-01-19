У живущих рядом с Улан-Удэнской птицефабрикой изымут домашнюю птицу

Решение приняли для защиты птицефабрики



Вокруг Улан-Удэнской птицефабрики вновь будут изымать домашнюю птицу, сообщили в управлении ветеринарии. Решение одобрили на внеочередной противоэпизоотической комиссии.



Причина – угроза гриппа птиц. С начала года такое заболевание зарегистрировали в четырёх регионах РФ. Весной же стаи перелётных птиц будут пролетать через Бурятию.



Улан-Удэнская птицефабрика – единственное в республике промышленное птицеводческое предприятие. Там содержится более 300 тысяч птиц. Чтобы обезопасить птицефабрику, вокруг неё создадут пятикилометровую буферную зону. У местных жителей, живущих на этой территории, и изымут домашних птиц.



В радиус буферной зоны вокруг птицефабрики попадает 46 голов домашней птицы в Заиграевском районе и порядка 70 хозяйств в Октябрьском районе Улан-Удэ, уточнили в управлении ветеринарии. Местным властям поручено определить точное число птицы.



Сейчас проект создания буферной зоны находится на рассмотрении.



Какие компенсации получат владельцы домашних птиц, пока неизвестно.

