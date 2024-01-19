В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд

Там уже прорыли двухкилометровую траншею
На днях на реке Куйтунка в Тарбагатае приступили
к ледорезным работам. В районе улицы Строительная проделали траншею, чтобы предотвратить выход наледных вод.
Как пояснили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», частный сектор в селе оказался под угрозой затопления. Накануне длину траншеи увеличили с 900 до 2500 метров. Её продолжают очищать от шуги и резать лёд. Всего к работам привлекли два десятка человека – это сотрудники сельской и районной администраций.
Местных жителей призвали следить за своими детьми, чтобы они пока не приближались к этому месту. Через речку сельчан просят не переходить, особенно в тёмное время суток, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Он стартует от храма Георгия Победоносца
Решение приняли для защиты птицефабрики
Власти заявили, что она простояла там месяц и никаких претензий ни у кого не было
Там уже прорыли двухкилометровую траншею
Проверка проводилась в Мухоршибирском районе
Спортсмены посоревнуются в ловле на мормышку со льда
Обряд пройдёт 8 февраля в столице республики
В Улан-Удэ 20 градусов мороза
Финал конкурса состоится 20 февраля
Заявки и работы принимаются до 19 февраля
Также здесь состоится крестный ход
Заявки принимаются до 1 марта
Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде
Ночами ожидается ниже -40
Вчера в республике прошло открытие регионального этапа ВСОШ