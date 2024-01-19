В райцентре Бурятии продолжают усиленно пилить лёд



На днях на реке Куйтунка в Тарбагатае На днях на реке Куйтунка в Тарбагатае приступили к ледорезным работам. В районе улицы Строительная проделали траншею, чтобы предотвратить выход наледных вод.







Как пояснили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», частный сектор в селе оказался под угрозой затопления. Накануне длину траншеи увеличили с 900 до 2500 метров. Её продолжают очищать от шуги и резать лёд. Всего к работам привлекли два десятка человека – это сотрудники сельской и районной администраций.



Местных жителей призвали следить за своими детьми, чтобы они пока не приближались к этому месту. Через речку сельчан просят не переходить, особенно в тёмное время суток, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7».