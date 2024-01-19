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В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН

В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Проверка проводилась в Мухоршибирском районе

В лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии проверили автомобили сотрудников.

- В ходе проведения смотра проверен внешний вид личного состава, наличие служебных удостоверений и специальных жетонов с личными номерами, их соответствие занимаемым должностям и специальным званиям сотрудников. Также проверено наличие удостоверения на право управления транспортным средством, свидетельства о регистрации транспортного средства, договора ОСАГО и водительских комплектов, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Были ли выявлены нарушения, не сообщается.

УФСИН

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