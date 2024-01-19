Улицы в посёлке Бурятии по неизвестным причинам окутал мрак

Детям по утрам приходится брести в школу впотьмах



Жители посёлка Заиграево пожаловались на темноту сразу на двух улицах – Мира и Сосновая. Они поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», что там случилось с освещением.



- Вечером дети идут с тренировок, утром – в школу. И темнота вокруг, – заявили сельчане.



Глава посёлка Сергей Батурин сообщил, что в ситуации уже разбираются.



- На данный момент не можем установить причину. Работы ведутся, – отметил он.





