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Улицы в посёлке Бурятии по неизвестным причинам окутал мрак

Улицы в посёлке Бурятии по неизвестным причинам окутал мрак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детям по утрам приходится брести в школу впотьмах

Жители посёлка Заиграево пожаловались на темноту сразу на двух улицах – Мира и Сосновая. Они поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», что там случилось с освещением.

- Вечером дети идут с тренировок, утром – в школу. И темнота вокруг, – заявили сельчане.

Глава посёлка Сергей Батурин сообщил, что в ситуации уже разбираются.

- На данный момент не можем установить причину. Работы ведутся, – отметил он.


уличное освещение жалобы

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