Детям по утрам приходится брести в школу впотьмах
Жители посёлка Заиграево пожаловались на темноту сразу на двух улицах – Мира и Сосновая. Они поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», что там случилось с освещением.
- Вечером дети идут с тренировок, утром – в школу. И темнота вокруг, – заявили сельчане.
Глава посёлка Сергей Батурин сообщил, что в ситуации уже разбираются.
- На данный момент не можем установить причину. Работы ведутся, – отметил он.
Улицы в посёлке Бурятии по неизвестным причинам окутал мрак
Общество, Фото:
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