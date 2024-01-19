К полпредству Бурятии в Москве несут игрушечных собак



Жителей и гостей российской столицы призвали принять участие в бессрочной акции (возрастное ограничение – 0+), которую инициировало одного из российских зоозащитных движений. Её посвятили памяти беспризорных животных, Жителей и гостей российской столицы призвали принять участие в бессрочной акции (), которую инициировало одного из российских зоозащитных движений. Её посвятили памяти беспризорных животных, умерщвлённых в Бурятии на прошлой неделе.



Тогда представители фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали, что в улан-удэнском приюте «Ананда», который находится в муниципальной собственности, разом усыпили 18 бродячих псов. Туда неожиданно нагрянули сотрудники управления ветеринарии. Они подвергли эвтаназии четвероногих, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего таковых 30, но усыпить успели только часть.



Потом процесс Тогда представители фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали, что в улан-удэнском приюте «Ананда», который находится в муниципальной собственности, разом усыпили 18 бродячих псов. Туда неожиданно нагрянули сотрудники управления ветеринарии. Они подвергли эвтаназии четвероногих, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего таковых 30, но усыпить успели только часть.Потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти питомцев из учреждения и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти. Животным вовсю ищут хозяев или передержку, в том числе – в других российских городах.



Тем временем к зданию полномочного представительства РБ в Москве несут игрушечных собак и оставляют их на крыльце. 11 января, когда стало известно, что в приюте умертвили псов, зоозащитники предложили объявить Днём памяти животных, погибших от рук человека.



- 18 сакральных жертв принесли в угоду жестокости. Мы предлагаем объявить бессрочную гражданскую акцию в память об убитых животных и возложить игрушки, поводки и миски к представительству республики в Москве, – поделилась с «Байкал-Daily» рядовой зоозащитного движения Елена Ивлева.



Фото с игрушечными собаками, оставленными у полпредства, она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».



Недавно Фото с игрушечными собаками, оставленными у полпредства, она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».Недавно выяснилось , что зоозащитники из Бурятии подали в Верховный суд республики иск к Народному Хуралу и главе региона Алексею Цыденову. Они намерены добиться отмены закона, разрешающего усыпление беспризорных четвероногих. Депутаты дали добро на это ещё ноябре.



