К полпредству Бурятии в Москве несут игрушечных собак

Жителей и гостей российской столицы призвали принять участие в бессрочной акции (возрастное ограничение – 0+), которую инициировало одного из российских зоозащитных движений. Её посвятили памяти беспризорных животных, умерщвлённых в Бурятии на прошлой неделе.
Тогда представители фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали, что в улан-удэнском приюте «Ананда», который находится в муниципальной собственности, разом усыпили 18 бродячих псов. Туда неожиданно нагрянули сотрудники управления ветеринарии. Они подвергли эвтаназии четвероногих, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего таковых 30, но усыпить успели только часть.
Потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти питомцев из учреждения и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти. Животным вовсю ищут хозяев или передержку, в том числе – в других российских городах.
Тем временем к зданию полномочного представительства РБ в Москве несут игрушечных собак и оставляют их на крыльце. 11 января, когда стало известно, что в приюте умертвили псов, зоозащитники предложили объявить Днём памяти животных, погибших от рук человека.
- 18 сакральных жертв принесли в угоду жестокости. Мы предлагаем объявить бессрочную гражданскую акцию в память об убитых животных и возложить игрушки, поводки и миски к представительству республики в Москве, – поделилась с «Байкал-Daily» рядовой зоозащитного движения Елена Ивлева.
Фото с игрушечными собаками, оставленными у полпредства, она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».
Недавно выяснилось, что зоозащитники из Бурятии подали в Верховный суд республики иск к Народному Хуралу и главе региона Алексею Цыденову. Они намерены добиться отмены закона, разрешающего усыпление беспризорных четвероногих. Депутаты дали добро на это ещё ноябре.
Первое заседание состоялось во вторник, 16 января. Согласно данным картотеки на сайте суда, в качестве истцов выступили вышеупомянутый фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Интересы активистов представляет юрист из Москвы.