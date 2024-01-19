«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии



Накануне вокруг обычной новогодней ёлки в одном из сёл Прибайкальского района



В публикации, размещённой в сообществе, говорится, что зелёную красавицу установили накануне праздников и нарядили её – в общем, всё как полагается.



- А после праздников узнали, что эта ёлка срублена на кладбище – в месте, где собирала все человеческие слёзы и горе. Люди в ужасе и недоумении. Но глава поселения заявила, что она со всеми договорилась. Видимо, с мёртвыми. Ужасный и гнусный поступок. Надеемся, что на Масленицу сожгут куклу из соломы, а не догадаются о чём-то другом, – заявил анонимный автор.



В комментариях к посту подписчики разделились на два лагеря. Одни заявили, что всё это – просто глупые суеверия, другие же отметили, что с мест захоронения вообще ничего приносить и забирать нельзя. Накануне вокруг обычной новогодней ёлки в одном из сёл Прибайкальского района разгорелся грандиозный скандал. В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что там установили дерево, якобы срубленное на кладбище. Сначала местные жители даже ничего не заподозрили, но в итоге всё же выяснили его «происхождение».В публикации, размещённой в сообществе, говорится, что зелёную красавицу установили накануне праздников и нарядили её – в общем, всё как полагается.- А после праздников узнали, что эта ёлка срублена на кладбище – в месте, где собирала все человеческие слёзы и горе. Люди в ужасе и недоумении. Но глава поселения заявила, что она со всеми договорилась. Видимо, с мёртвыми. Ужасный и гнусный поступок. Надеемся, что на Масленицу сожгут куклу из соломы, а не догадаются о чём-то другом, – заявил анонимный автор.В комментариях к посту подписчики разделились на два лагеря. Одни заявили, что всё это – просто глупые суеверия, другие же отметили, что с мест захоронения вообще ничего приносить и забирать нельзя.



Дело, кстати, было в Мостовке. Позже историю с «кладбищенским» новогодним атрибутом прокомментировали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», куда обратились с претензиями возмущённые сельчане.



- Мы узнали, что ёлку, установленную у детской площадки в Мостовке, собрали из веток елей, растущих на сельском кладбище, – отмечается в сообщении, размещённом в чате. – Нам, родителям детишек, проводивших возле неё праздники и игры, очень неприятно. Считаем этот поступок необдуманным и мерзким. Неужели нельзя было взять ёлку в другом месте?



От властей потребовали объяснений по поводу этого «вопиющего случая». Глава сельского поселения «Мостовское» Татьяна Жилина подтвердила, что новогоднее дерево на площади действительно соорудили из веточек, срубленных на кладбище, когда там была уборка.



- Работы проводились ещё осенью. Вместе с жителями села решили, что ветки можно использовать для создания новогодней ёлки – для экономии бюджетных денег, – подчеркнула Татьяна Жилина. – Каркас сделали за счёт собственных средств и материалов.



По словам главы сельского поселения, ёлка простояла около месяца и ни у кого вопросов и претензий не было. «Хороводы вокруг не водили», – добавила она.