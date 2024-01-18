«Собрала слёзы и горе»: В Бурятии жителей села шокировала «кладбищенская» ёлка





В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что в одном из сёл Прибайкальского района в честь Нового года установили ёлку, якобы срубленную на кладбище. Сначала местные жители ничего даже не заподозрили, но в итоге всё же выяснили «происхождение» новогоднего дерева.



В публикации, размещённой в сообществе, говорится, что зелёную красавицу установили накануне праздников и нарядили её – в общем, всё как полагается.



- А после праздников жители узнали, что эта ёлка срублена на кладбище – в месте, где собирала все людские слёзы и горе. Люди в ужасе и недоумении. Но глава поселения заявила, что она со всеми договорилась. Видимо, с мёртвыми. Ужасный и гнусный поступок. Надеемся, что на Масленицу сожгут куклу из соломы, а не догадаются о чём-то другом, – заявил анонимный автор.



Эту тему вроде как подняли в районной группе в одном из мессенджеров, но потом снимки с новогодним деревом и публикацию оттуда убрали.



В комментариях к посту в «Анониме 03» подписчики разделились на два лагеря. Одни заявили, что всё это – просто глупые суеверия, другие же отметили, что с кладбища вообще ничего приносить и забирать нельзя. Публикация менее чем за сутки собрала 25 с лишним тысяч просмотров, однако местные власти историю с «кладбищенской» ёлкой пока никак не прокомментировали.





