В Бурятии морозно и немного снежно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ 20 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу 19 января по республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -11,-16, по северу местами -23,-28.



В Улан-Удэ облачно, возможен небольшой снег. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём 18-20 градусов мороза.





