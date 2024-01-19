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В Бурятии морозно и немного снежно

В Бурятии морозно и немного снежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ 20 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу 19 января по республике переменная облачность, по Прибайкалью и Баргузинской долине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -11,-16, по северу местами -23,-28.

В Улан-Удэ облачно, возможен небольшой снег. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём 18-20 градусов мороза.


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