РЖД начали подкармливать диких северных оленей на Хамар-Дабане

И стали спонсорами минприроды Бурятии и Приангарья

На средства Российских железных дорог (РЖД) закуплено 750 кг витаминно-минеральной подкормки для дикого северного оленя. Организована доставка кормовой соли для животных на действующие искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

РЖД прибрели навигаторы, нагрудные видеорегистраторы и фотоловушки для поддержки мероприятий по сохранению редких животных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Оборудование уже передали в министерства природных ресурсов и экологии двух регионов - Иркутской области и Бурятии. Его будут использовать для дистанционного мониторинга объектов животного мира, патрулирования особо охраняемых природных территорий.

Благодаря поддержке железнодорожников изготовлена и установлена смотровая площадка для наблюдения за животными и экотуризма в Худакском заказнике в Хоринском районе Бурятии.

Эти мероприятия выполняются в рамках планов дополнительных мер по охране окружающей среды, которые подписаны с правительствами Иркутской области и Бурятии.