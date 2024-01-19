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В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ

В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут дети и ветераны спорта

4 февраля в столице Бурятии пройдёт первый открытый кубок «Чёрный пояс» по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проведут в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Участие в турнире в разделе кумитэ примут дети. Также в рамках соревнований впервые пройдёт кубок среди ветеранов. Об этом сообщает федерация кёкусин-кан каратэ-до России.

Вход на турнир свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт каратэ кубок Улан-Удэ

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