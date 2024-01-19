Участие примут дети и ветераны спорта
4 февраля в столице Бурятии пройдёт первый открытый кубок «Чёрный пояс» по кёкусин-кан каратэ-до. Соревнования проведут в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Участие в турнире в разделе кумитэ примут дети. Также в рамках соревнований впервые пройдёт кубок среди ветеранов. Об этом сообщает федерация кёкусин-кан каратэ-до России.
Вход на турнир свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ разыграют кубок по каратэ
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